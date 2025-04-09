"Уят қайда, нам такое нельзя": Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова не прошла мимо новости о предстоящем концерте американской певицы Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

8 апреля 2025 года стало известно, что Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа на Astana Arena.

"Событийный туризм, звезда класса "А"! Вау! Мы на правильном пути! Высокий профессионализм, харизма, талант и откровенная сексуальность, куда без этого. Это же Джей Ло?! Жду реакцию радикальных хейтеров и традиционных ханжей: "Уят қайда, нам такое нельзя?" – написала Баян Алагузова в Instagram-Stories 9 апреля, опубликовав фото Джей Ло.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Отметим, что в Астане с концертом выступит не только Дженнифер Лопес. Подробности раскрыл продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов.