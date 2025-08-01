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Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес призналась в любви казахстанцам на концерте в Астане

астана, концерт, Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 23:45 Фото: Instagram/onthejlo
Американская певица Дженнифер Лопес 1 августа призналась в любви казахстанским поклонникам во время концерта на стадионе Astana Arena, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале.

"Я люблю вас всех, тебя, и тебя, и тебя! Передайте мне цветы! У тебя сегодня день рождения? С днем рождения! Как тебя зовут? Зауре? С днем рождения, Зауре!" – обратилась артистка к зрителям в финале шоу, спустившись со сцены в зал.

По словам Иткулова, 56-летняя певица поразила фанатов не только вокалом и хореографией, но и физической выносливостью – в рамках мирового тура она проводит концерты с интервалом в два дня, перемещаясь между странами и континентами.

Выступление завершилось аплодисментами и выходом всей команды Лопес на сцену. Участники шоу бросили в зрительный зал фирменные футболки с символикой тура. Мерч достался тем, кто оказался ближе к сцене.

Концерт в Астане прошел при полном аншлаге. Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа). О том, как доехать и где припарковаться на концерт звезды в Астане, можно узнать здесь.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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