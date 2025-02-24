Баян Алагузова вернулась в Казахстан

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вернулась из Таиланда, где отдыхала с семьей, в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В stories Instagram она опубликовала фотографии. "Милый дом", – подписала продюсер снимок с цветами на столе. Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy Ранее Алагузова опубликовала фотографию, на которой позирует со своей дочерью Айару, чем вызвала споры в Сети.

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