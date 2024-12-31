Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Виктория на постоянной основе публикует в своем блоге их совместные кадры безоблачного счастья.
К примеру, к одному из постов идет короткая подпись: "Островитяне".
Но большая часть публикаций идет без описаний, лишь со смайликами.
Примечательно, что комментаторы оставляют лишь добрые отзывы, хотя еще совсем недавно молодая семейная пара подвергалась критике.
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" и Виктория вместе больше года. Петров удивил многих, сыграв свадьбу с Викторией: считалось, что он счастлив в отношениях с актрисой Стасей Милославской.
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О расставании пары стало известно уже после бракосочетания артиста. Александр сделал предложение любимой спустя всего несколько свиданий, после случайного знакомства на улице.
Уже 18 декабря Александр Петров и его супруга объявили о пополнении в семействе.