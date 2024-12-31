Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив

Российский 35-летний актер Александр Петров и его 23-летняя жена Виктория, которая недавно объявила о беременности, покинули суетливую Москву и наслаждаются отдыхом на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Виктория на постоянной основе публикует в своем блоге их совместные кадры безоблачного счастья.

К примеру, к одному из постов идет короткая подпись: "Островитяне".

Но большая часть публикаций идет без описаний, лишь со смайликами.

Примечательно, что комментаторы оставляют лишь добрые отзывы, хотя еще совсем недавно молодая семейная пара подвергалась критике.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" и Виктория вместе больше года. Петров удивил многих, сыграв свадьбу с Викторией: считалось, что он счастлив в отношениях с актрисой Стасей Милославской.

Материал по теме Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" неожиданно женился

О расставании пары стало известно уже после бракосочетания артиста. Александр сделал предложение любимой спустя всего несколько свиданий, после случайного знакомства на улице.

Уже 18 декабря Александр Петров и его супруга объявили о пополнении в семействе.