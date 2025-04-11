Концерт Джей Ло в Астане: билеты раскупили за несколько часов, но начата проверка
Фото: Instagram/jlo
Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане вызвал рекордный интерес – билеты были раскуплены в течение нескольких часов. Об этом 11 апреля сообщили организаторы, передает Zakon.kz.
Отмечается, что сейчас команда платформы проводит проверку на предмет массовой скупки через фейковые аккаунты, а перекупщики уже перепродают ваучеры на OLX по завышенным ценам.
Организаторы подчеркивают, что на данном этапе покупатели получают только ваучеры, а не действительные билеты.
"Обращаем внимание: на данном этапе вы приобретаете ваучеры, а не действительные билеты. Их активация состоится ближе к дате концерта. Покупая ваучеры у третьих лиц, вы не попадете на концерт, так как действительный билет придет только на почту, указанную при покупке", – предупреждает команда платформы.
В ticketon.kz.сообщили, что в настоящее время проводится работа по выявлению и аннулированию подозрительных покупок.
"Команда ticketon.kz. активно работает над выявлением и аннулированием подозрительных покупок, мы планируем выпустить эти билеты в официальную продажу после завершения всех технических проверок", – добавили организаторы.
Ранее мы писали, что казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане, стоимость которых варьируется от 40 до 150 тыс. тенге. Позже была названа причина, по которой сайт по продаже билетов недоступен.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript