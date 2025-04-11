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Культура и шоу-бизнес

Концерт Джей Ло в Астане: билеты раскупили за несколько часов, но начата проверка

Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:22 Фото: Instagram/jlo
Концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Астане вызвал рекордный интерес – билеты были раскуплены в течение нескольких часов. Об этом 11 апреля сообщили организаторы, передает Zakon.kz.

Отмечается, что сейчас команда платформы проводит проверку на предмет массовой скупки через фейковые аккаунты, а перекупщики уже перепродают ваучеры на OLX по завышенным ценам.

Организаторы подчеркивают, что на данном этапе покупатели получают только ваучеры, а не действительные билеты.

"Обращаем внимание: на данном этапе вы приобретаете ваучеры, а не действительные билеты. Их активация состоится ближе к дате концерта. Покупая ваучеры у третьих лиц, вы не попадете на концерт, так как действительный билет придет только на почту, указанную при покупке", – предупреждает команда платформы.

В ticketon.kz.сообщили, что в настоящее время проводится работа по выявлению и аннулированию подозрительных покупок.


"Команда ticketon.kz. активно работает над выявлением и аннулированием подозрительных покупок, мы планируем выпустить эти билеты в официальную продажу после завершения всех технических проверок", – добавили организаторы. 

Ранее мы писали, что казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане, стоимость которых варьируется от 40 до 150 тыс. тенге. Позже была названа причина, по которой сайт по продаже билетов недоступен. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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