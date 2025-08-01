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Культура и шоу-бизнес

На концерте Джей Ло в Астане произошла давка и ссора между фанатками

Дженнифер Лопес, концерт, Астана, давка , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 01:06 Фото: Instagram/jlo
На стадионе Astana Arena 1 августа завершился концерт американской певицы Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

После окончания шоу зрители начали массово покидать территорию, из-за чего на выездах с арены образовались значительные автомобильные пробки.

Как сообщает блогер Сырым Иткулов, во время мероприятия произошел инцидент с участием нескольких женщин. По его словам, в одном из секторов возникла давка, в которой несколько зрительниц пытались протолкнуться вперед, игнорируя остальных. Это вызвало конфликт, переросший в словесную перепалку и попытку физического столкновения.

Отметим, что с 8 июля 2025 года Дженнифер Лопес начала первый за 6 лет тур. В рамках программы Up All Night Джей Ло даст концерты в Астане (1 августа) и Алматы (10 августа). Концерт в Астане прошел при полном аншлаге. Также сообщалось, что Дженнифер Лопес призналась в любви казахстанцам на концерте в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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