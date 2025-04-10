Когда стартуют продажи билетов на концерт Джей Ло в Астане

Старт продаж билетов на концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес, которая выступит 1 августа в столице на стадионе "Астана Арена", намечен на 11 апреля в 11:00, сообщает Zakon.kz.

Продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов на пресс-конференции в СЦК 10 апреля 2025 года сообщил, что билеты будут продавать на платформе Freedom Ticketon. Стоимость билетов варьируется от 40 до 150 тыс. тенге.

"Мы ожидаем очень большой наплыв зрителей, которые захотят купить билеты. Чтобы избежать перекупки и махинаций с билетами, вначале будет продан ваучер, а сам уникальный QR-код будет предоставлен за три дня до концерта. Это делается для того, чтобы мы завтра на альтернативных площадках не видели эти же билеты на сумму в два или три раза дороже", – сказал Малик Хасенов.

Он отметил, что в одни руки или на одну банковскую карту будут продавать максимум четыре билета.

"Это певица мирового уровня. За всю историю независимости нашей страны коммерческий концерт такого уровня проходит впервые. Были разные звезды, но надо открыто признать, что какой концепт имеет исторический успех. Попасть в гастрольный тур звезды – это очень сложно, легче купить корпоратив, когда вне графика, это стоит намного дороже", – пояснил Малик Хасенов.

Он подчеркнул, что для организации концерта будут приняты беспрецедентные меры безопасности. В ближайшее время состоится совещание с правоохранительными органами, чтобы первое такое событие не стало последним. В случае успеха ежегодно планируется организовывать по три концерта в год такого уровня.

"Мы вели переговоры полгода, изучили гастроли 13 звезд. Главное, на чем строится выбор, – это гонорары артиста, и второй момент – логистика. Если она позволяет прилететь на континент, то они принимают решение, скажем так, открыть Казахстан у себя в карте гастролей", – резюмировал организатор.

Ранее сообщалось, что концерт будет организован не за счет бюджетных средств, а на коммерческой основе. Ожидается приезд более 15 тыс. иностранных туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 млрд тенге, а прямые налоговые поступления от проведения концерта превысят 400 млн тенге.