Олег Газманов оказался в смертельной опасности во время фотосессии в Москве

13 апреля народный артист России Олег Газманов был эвакуирован из фотостудии в Лефортовском районе Москвы во время съемки, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Я напрасно с улыбкой об этом говорил, ведь все оказалось намного серьезнее! Эвакуация шла в дыму, почти на ощупь – видимость ноль, дышать тяжело, паника. Девушки фотографы еле успели выскочить, схватив камеры – кто-то вообще в последний момент. Часть светового оборудования сгорела. Но, самое главное, все живы!" – написал Газманов.

Он отметил, что благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное – жизни людей.

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