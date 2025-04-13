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Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов оказался в смертельной опасности во время фотосессии в Москве

Олег Газманов, пожар, Москва , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 01:52 Фото: Instagram/oleggazmanov
13 апреля народный артист России Олег Газманов был эвакуирован из фотостудии в Лефортовском районе Москвы во время съемки, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Я напрасно с улыбкой об этом говорил, ведь все оказалось намного серьезнее! Эвакуация шла в дыму, почти на ощупь – видимость ноль, дышать тяжело, паника. Девушки фотографы еле успели выскочить, схватив камеры – кто-то вообще в последний момент. Часть светового оборудования сгорела. Но, самое главное, все живы!" – написал Газманов.

Он отметил, что благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное – жизни людей.

А ранее Леди Гага поразила публику грандиозным шоу на фестивале Coachella. 

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Айсулу Омарова
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