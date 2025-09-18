Олег Газманов впервые рассказал, как его лишили всех сбережений

Российский певец, народный артист Олег Газманов, лишившийся своих сбережений на безбедную пенсию, впервые высказался о ситуации, сообщает Zakon.kz.

По словам Газманова, это произошло более шести лет назад.

"Для начала он познакомился с моим сыном, в какой-то мере они партнеры в бизнесе. Мой младший сын – Филипп. И поэтому он как-то вошел близко к нам, стали встречаться, общаться и так далее. И потом он предложил инвестировать в его проект. Я инвестировать отказался. Я сказал, что я не бизнесмен, я артист, но он показал очень заманчивую перспективу, хорошие проценты. Я официально через банк перечислил, дал ему деньги на это дело", – рассказал певец РЕН ТВ.

Через три года Геворк Саркисян должен был вернуть деньги и потом уже должны начисляться проценты.

"Я ему дал свои деньги, которые я очень долго зарабатывал. Просто так подумал, что вот такие проценты хорошие, что когда-то я же выйду на пенсию, буду как бы жить. Ну, что дальше? Дальше, значит, это по контракту, по-нашему, это было на три года. Через три года он должен был отдать эти деньги и проценты должны были постоянно идти. Ни процентов, ни денег я не увидел спустя шесть лет", – отметил Газманов.

На протяжении этого времени певец интересовался у предпринимателя, где деньги. Но тот ссылался на различные внешние обстоятельства, из-за которых он не может их вернуть.

"Потом, знаете, на сцене быстро время летит, шесть лет пролетело, я говорю: подождите, денег нет. И вот на сегодняшний день фактически он за нос нас водил, как выясняется", – сказал артист.

И Газманову ничего не оставалось, как пойти и написать заявление – теперь в этом деле разбирается Следственный комитет РФ.

В беседе с 5-tv.ru артист признался, что происходит какая-то невероятная история.

"Во-первых, … когда его задержали, через некоторое время пытались отпустить, и, если бы не появилось новое дело уже от другого человека, которого он обманул, его бы выпустили. Но вот его не выпустили, он сидит. … У меня опасения очень серьезные, что, если они его могли выпустить, то, конечно, он сразу сбежит в Америку. Он гражданин не России, у него там весь бизнес", – поделился артист.

Ранее юрист и представитель певца Роман Кузьмин сообщал, что Олег Газманов отдал Саркисяну все свои накопления. Денег также лишилась и супруга певца.