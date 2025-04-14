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Культура и шоу-бизнес

Актер Шерхан Пирназаров исполнил мечты своей жены в Корее

Актер Шерхан Пирназаров исполнил мечты своей жены в Корее, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:54 Фото: Instagram/sherhanpirnazar
Казахстанский актер Шерхан Пирназаров с семьей уехал в Южную Корею, откуда делится красочными видео и фото. В своем Instagram звезда фильма "НВП ағай" рассказал, что во время семейного отпуска ему удалось исполнить мечты своей супруги Айжан Жумабек, сообщает Zakon.kz.

Три дня назад Пирназаров опубликовал видео, в котором показал дом из легендарного корейского сериала "Ва-банк", расположенный на побережье Сопчикхочжи.

"Исполнили +1 мечту Айжан. Есть тут те, кто смотрел этот сериал?" – написал под публикацией Шерхан.

Через день Пирназаров поделился роликом из кинотеатра, где на сцене выступал южнокорейский актер Ли Бёнхон, сыгравший главную роль в "Ва-банке".

"Исполнили еще одну мечту Айжан", – отметил Шерхан.

В свою очередь супруга актера показала, что ее маленький сын получил подарок из рук ее любимого актера.

Оказалось, мечты Айжан и фолловеров Пирназарова схожи. Они порадовались за семью и поделились, что тоже хотели бы побывать на месте жены актера:

  • "O май гааааааад!"
  • "И я мечтаю побывать в этом месте".
  • "Дорама, которую я смотрю до сих пор".
  • "Выглядит молодо, хоть ему уже под 60".
  • "Я расплакалась, увидев вас счастливых. Вы такие красивые".
  • "Уау, круто! Не один, а 10 раз смотрела. Сериал, который я не устаю смотреть... Я тоже хочу".

Накануне, 13 апреля, Жумабек опубликовала семейное фото из Сеула.

13 марта 2025 года мы писали, что Анара Батырхан исполнила свою давнюю мечту. Подробнее об этом здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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