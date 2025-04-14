Актер Шерхан Пирназаров исполнил мечты своей жены в Корее
Три дня назад Пирназаров опубликовал видео, в котором показал дом из легендарного корейского сериала "Ва-банк", расположенный на побережье Сопчикхочжи.
"Исполнили +1 мечту Айжан. Есть тут те, кто смотрел этот сериал?" – написал под публикацией Шерхан.
Через день Пирназаров поделился роликом из кинотеатра, где на сцене выступал южнокорейский актер Ли Бёнхон, сыгравший главную роль в "Ва-банке".
"Исполнили еще одну мечту Айжан", – отметил Шерхан.
В свою очередь супруга актера показала, что ее маленький сын получил подарок из рук ее любимого актера.
Оказалось, мечты Айжан и фолловеров Пирназарова схожи. Они порадовались за семью и поделились, что тоже хотели бы побывать на месте жены актера:
- "O май гааааааад!"
- "И я мечтаю побывать в этом месте".
- "Дорама, которую я смотрю до сих пор".
- "Выглядит молодо, хоть ему уже под 60".
- "Я расплакалась, увидев вас счастливых. Вы такие красивые".
- "Уау, круто! Не один, а 10 раз смотрела. Сериал, который я не устаю смотреть... Я тоже хочу".
Накануне, 13 апреля, Жумабек опубликовала семейное фото из Сеула.
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