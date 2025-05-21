Пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна исполнила свою мечту за пределами России
К примеру, сегодня пятая жена писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна в Stories рассказала об исполнении своей мечты.
"Мечты должны сбываться! Я – в Диснейленде! Это очень круто! Мне безумно здесь нравится. У меня, конечно, с другими Диснейлендами сравнить возможности нет, потому что я никогда не была. Сегодня в первый раз. Диснейленд в Шанхае, и мне здесь безумно нравится, очень круто!" – сообщила подписчикам счастливая Татьяна.
Также она опубликовала фотографии, сделанные в Саду Юйюань (Сад радости), расположенном в самом центре старого Шанхая на левом берегу реки Хуанпу.
А днем ранее Брухунова показала, как выглядит Шанхай в темное время суток.
"Шанхай мечты моей! Здравствуй!" – подписала она публикацию.
Некоторые подписчики написали, что тоже мечтают побывать в Шанхае. Большинство из них пожелали Татьяне отличного путешествия:
- "Моя мечта тоже".
- "Невероятные открытки".
- "Вы гармонично вписались".
- "Супер, отличного путешествия".
- "Очень красиво, замечательного путешествия".
- "Какое все нарядное и красивое! Хорошего отдыха, Татьяна! Шанхайских вам впечатлений!"
Одна из фолловерш отметила, что Брухунова на всех фото выглядит сногсшибательно, и поинтересовалась, кто так классно фотографирует Татьяну.
"Подруги", – лаконично ответила супруга 79-летнего юмориста.
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