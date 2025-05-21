#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
511.59
575.28
6.33
Культура и шоу-бизнес

Пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна исполнила свою мечту за пределами России

Пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна исполнила свою мечту, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:29 Фото: Instagram/bruhunova
36-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова устроила себе отпуск в крупнейшем городе и финансовом центре Китая. Красочными фотографиями и видео из Шанхая она делится в Instagram, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня пятая жена писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна в Stories рассказала об исполнении своей мечты.

"Мечты должны сбываться! Я – в Диснейленде! Это очень круто! Мне безумно здесь нравится. У меня, конечно, с другими Диснейлендами сравнить возможности нет, потому что я никогда не была. Сегодня в первый раз. Диснейленд в Шанхае, и мне здесь безумно нравится, очень круто!" – сообщила подписчикам счастливая Татьяна.

Также она опубликовала фотографии, сделанные в Саду Юйюань (Сад радости), расположенном в самом центре старого Шанхая на левом берегу реки Хуанпу.

А днем ранее Брухунова показала, как выглядит Шанхай в темное время суток.

"Шанхай мечты моей! Здравствуй!" – подписала она публикацию.

Некоторые подписчики написали, что тоже мечтают побывать в Шанхае. Большинство из них пожелали Татьяне отличного путешествия:

  • "Моя мечта тоже".
  • "Невероятные открытки".
  • "Вы гармонично вписались".
  • "Супер, отличного путешествия".
  • "Очень красиво, замечательного путешествия".
  • "Какое все нарядное и красивое! Хорошего отдыха, Татьяна! Шанхайских вам впечатлений!"

Одна из фолловерш отметила, что Брухунова на всех фото выглядит сногсшибательно, и поинтересовалась, кто так классно фотографирует Татьяну.

"Подруги", – лаконично ответила супруга 79-летнего юмориста.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:29
Знаменитая стилист обрушилась с критикой на образы жены Петросяна

8 мая 2025 года Татьяна Брухунова очаровала поклонников фотографиями сына и дочки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жена Нурлана Сабурова похвасталась новыми покупками
Культура и шоу-бизнес
08:33, Сегодня
Жена Нурлана Сабурова похвасталась новыми покупками
Николь Кидман рассказала о причине работы с женщинами-режиссерами
Культура и шоу-бизнес
07:17, Сегодня
Николь Кидман рассказала о причине работы с женщинами-режиссерами
Большую вечеринку закатила звезда "Игры престолов" после расставания с миллиардером
Культура и шоу-бизнес
01:53, 21 мая 2025
Большую вечеринку закатила звезда "Игры престолов" после расставания с миллиардером
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: