Анара Батырхан исполнила свою давнюю мечту

Казахстанская телеведущая, актриса и блогер Анара Батырхан, судя по публикациям в Instagram, три дня назад улетела на отдых в Индию. Там ей удалось исполнить свою давнюю мечту, сообщает Zakon.kz.

С тех пор как Анара долетела до места назначения, она активно делится красочными видео. К примеру, накануне, 12 марта 2025 года, Батырхан записала ролик, где со слезами на глазах рассказала о мечте, которая вот-вот сбудется.

"Я сейчас еду в то место, о котором мечтала. Давно мечтала увидеть Тадж-Махал. И представляете, через 2,5 часа моя мечта сбудется", – сказала 32-летняя телеведущая.

Блогер отметила, что не раз представляла, как стоит у Тадж-Махала.

"И вот, наконец, мечта стала реальностью. Сегодня мое сердце полно благодарности. Если у вас есть мечта – идите к ней, какой бы далекой она ни казалась. Оно того стоит! Тадж-Махал, ты прекрасен", – поделилась своими эмоциями Анара.

Сегодня, 13 марта, она опубликовала фотографии на фоне знаменитого мавзолея-мечети, под которыми написала:

"Мечты должны сбываться".

Поклонники Анары пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что актрисе нужно сниматься в индийском кино:

"Желаю хорошего отдыха".

"Тебе нужно сниматься в индийском кино, куколка".

"Какая ты красивая, как я раньше не заметила вашу красоту. Индия открыла вашу красоту".

"Плачет от того, что ее мечта сбылась! Пусть у всех нас сбудутся наши мечты! Давайте не переставать мечтать!"

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