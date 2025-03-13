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Культура и шоу-бизнес

Анара Батырхан исполнила свою давнюю мечту

Анара Батырхан, телеведущая, давняя мечта, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:39 Фото: Instagram/anarabatyrkhan
Казахстанская телеведущая, актриса и блогер Анара Батырхан, судя по публикациям в Instagram, три дня назад улетела на отдых в Индию. Там ей удалось исполнить свою давнюю мечту, сообщает Zakon.kz.

С тех пор как Анара долетела до места назначения, она активно делится красочными видео. К примеру, накануне, 12 марта 2025 года, Батырхан записала ролик, где со слезами на глазах рассказала о мечте, которая вот-вот сбудется.

"Я сейчас еду в то место, о котором мечтала. Давно мечтала увидеть Тадж-Махал. И представляете, через 2,5 часа моя мечта сбудется", – сказала 32-летняя телеведущая.

Блогер отметила, что не раз представляла, как стоит у Тадж-Махала.

"И вот, наконец, мечта стала реальностью. Сегодня мое сердце полно благодарности. Если у вас есть мечта – идите к ней, какой бы далекой она ни казалась. Оно того стоит! Тадж-Махал, ты прекрасен", – поделилась своими эмоциями Анара.

Сегодня, 13 марта, она опубликовала фотографии на фоне знаменитого мавзолея-мечети, под которыми написала:

"Мечты должны сбываться".

Поклонники Анары пожелали ей хорошего отдыха и отметили, что актрисе нужно сниматься в индийском кино:

  • "Желаю хорошего отдыха".
  • "Тебе нужно сниматься в индийском кино, куколка".
  • "Какая ты красивая, как я раньше не заметила вашу красоту. Индия открыла вашу красоту".
  • "Плачет от того, что ее мечта сбылась! Пусть у всех нас сбудутся наши мечты! Давайте не переставать мечтать!"

Ранее мы писали, что свою давнюю мечту исполнила бывшая жена Андрея Аршавина – Юлия Барановская побывала на водопаде Виктория в Южной Африке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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