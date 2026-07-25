Джонни Депп возвращается в большой Голливуд после скандального развода с женой
Пара состояла в браке с 2015 по 2017 год, но еще в 2016-м Херд обвинила мужа в домашнем насилии. В апреле 2022 года начался суд между бывшими супругами, который закончился победой Деппа в деле о клевете и присуждением взаимных выплат.
И вот 24 июля кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер фильма "Эбенезер: Рождественская история", где 63-летний актер сыграл знаменитого лондонского ростовщика, который стал символом жадности и неприятия Рождества.
Действия разворачиваются в Лондоне XIX века, а основой сценария стала повесть-сказка Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе". Но только фильм снял режиссер хорроров Тай Уэст, поэтому классическая история Диккенса превратилась в готическую рождественскую сказку с призраками, снегом и мрачным юмором.
Премьера "Эбенезера" запланирована на 13 ноября.
После не менее громкого развода своих голливудских родителей, 18-летняя Вивьен Маршелин Джоли-Питт, подала в суд Лос-Анджелеса заявление с просьбой официально убрать фамилию отца.