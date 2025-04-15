Правнук Сталина вступился за Киркорова

В начале апреля певец, народный артист России Филипп Киркоров похвастался часами Rolex, выпущенными лимитированной серией к 80-летию Победы в ВОВ. В Сети по этому поводу возникло три мнения, сообщает Zakon.kz.

Одни порадовались за артиста, отметив его патриотизм. Другие набросились с критикой: кощунственно на фоне сегодняшней ситуации и принимать такие вещи от Rolex, и вливать такие крупные суммы на "красивую жизнь". А третьи провели "собственное расследование" и пришли к выводу, что эти часы к Rolex не имеют никакого отношения, что вызвало насмешки в адрес "короля российской эстрады".

Между тем правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, заступился за Киркорова. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что певец является настоящим патриотом.

"Я обнаружил, что Филиппа сразу стали хейтить в Сети, обвиняя в любви к "красивой жизни" и предметам роскоши. Мол, непозволительно так себя вести в наши дни, когда идет СВО. Хочу вступиться за Филиппа, с отцом которого – ныне покойным Бедросом – я был очень хорошо знаком. Филипп, конечно, мастер эпатажа, но патриот нашей Родины, как и Бедрос", – отметил он.

Бенсаад отметил, что налоги от продаж таких предметов роскоши, как часы Rolex, приближают "час победы над нацизмом". По его словам, сборы от таких покупок поступают в государственную казну, откуда "хоть что-то перепадает народу".

"Также я напомню любителям осуждать "тяжелый люкс", что орден "Победа" – это рубины и бриллианты. То, чем богата наша родная земля. Вы посмотрите, как во всем мире ценятся якутские бриллианты", – заключил он.

Всего ко Дню Победы было выпущено 80 экземпляров таких часов. Сообщается, что стоимость кастомных Rolex – чуть более 21 000 долларов США.

В марте 2025 года Филипп Киркоров похоронил своего отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.