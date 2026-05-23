Баян Алагузова показала, как делает из супруга медийного блогера

Популярный казахстанский продюсер, телеведущая и актриса Баян Алагузова поделилась новым видео с супругом Турсеном Алагузовым, сообщает Zakon.kz.

В stories Instagram она рассказала, что готовит новую рубрику, в которой представит мужа в качестве фэшн-блогера старше 50-ти лет. Для этого супруги наняли целую команду, которая за один час сумела подобрать Турсену сразу пять образов, один из которых и попал в соцсети телеведущей.

"Сегодня пилим контент популярного, можно сказать единственного, фэшн-инфлюенсера среди мужчин старше 50-ти. (...) Мы снимаем уже пятый образ. Очень быстро работают ребята. Мы как китайские оптовички – не на качество, а на количество. Он так скоро актером станет", – похвасталась Алагузова.

Алагузовы официально поженились 7 декабря 2017 года. У них есть две маленькие дочери – Алиса и Алма, которых супруги иногда показывают в соцсетях. Они много путешествуют и делятся семейными кадрами.

Ранее Баян Алагузова публично обратилась к единственному сыну мужа.