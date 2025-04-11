Баян Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова в Instagram-Stories 11 апреля поделилась милым видео, сообщает Zakon.kz.

Продюсер и ее семья сейчас находятся на отдыхе в Стамбуле. Оказалось, что там они пересеклись с телеведущей Динарой Сатжан.

Баян Алагузова опубликовала, как мило ее ближайшая подруга Сатжан, держа на руках маленькую Алму, с ней танцует.

Ранее Алагузова разместила фото мужа и подросших дочерей. Фотографии сделаны в самолете.