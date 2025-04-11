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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью

Баян Алагузова, Динара Сатжан, дети , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 19:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова в Instagram-Stories 11 апреля поделилась милым видео, сообщает Zakon.kz.

Продюсер и ее семья сейчас находятся на отдыхе в Стамбуле. Оказалось, что там они пересеклись с телеведущей Динарой Сатжан. 

Баян Алагузова опубликовала, как мило ее ближайшая подруга Сатжан, держа на руках маленькую Алму, с ней танцует. 

Ранее Алагузова разместила фото мужа и подросших дочерей. Фотографии сделаны в самолете.

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Айсулу Омарова
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