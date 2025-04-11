Баян Алагузова опубликовала зажигательные танцы Динары Сатжан с ее маленькой дочерью
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова в Instagram-Stories 11 апреля поделилась милым видео, сообщает Zakon.kz.
Продюсер и ее семья сейчас находятся на отдыхе в Стамбуле. Оказалось, что там они пересеклись с телеведущей Динарой Сатжан.
Баян Алагузова опубликовала, как мило ее ближайшая подруга Сатжан, держа на руках маленькую Алму, с ней танцует.
Ранее Алагузова разместила фото мужа и подросших дочерей. Фотографии сделаны в самолете.
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