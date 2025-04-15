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Культура и шоу-бизнес

Концерт Джей Ло в Астане: организаторы приняли непростое решение

Дженнифер Лопес, концерт, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 21:04 Фото: Instagram/onthejlo
Компания Ticketon 15 апреля сделала очередное заявление касательно концерта Дженнифер Лопес, который пройдет 1 августа в Астане, сообщает Zakon.kz.

Все доступные билеты на концерт Дженнифер Лопес в Астане распределены, организаторы заявили об исчерпании квоты мест и пообещали компенсации пострадавшим покупателям.

"Последние несколько дней наша команда вручную разбирала каждый случай: пересаживала людей, связывалась с покупателями, искала решения. На данный момент распределение билетов на концерт Дженнифер Лопес завершено, и выделенная квота мест полностью исчерпана – билетов больше нет", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что приняли ряд непростых, но, на их взгляд, честных решений:

  • Для клиентов, кто оплатил места, но на данный момент не получил ваучеры, к сожалению, мест больше нет. Поэтому мы возвращаем полную сумму и дополнительно 100% от стоимости купленных билетов в виде возврата деньгами на ваш счет. Срок возврата зависит от вашего банка – от 3 до 10 рабочих дней.
  • Для всех клиентов, чьи билеты были заменены на другие места в той же ценовой категории или на танцпол, мы начисляем компенсацию за неудобства в размере 50% от первоначальной стоимости на вашу карту.
  • Если ваши билеты были заменены на места меньшей стоимости, вы получаете полный возврат стоимости купленных билетов. В этом случае вы посещаете концерт бесплатно.
"Всем клиентам придет SМS со статусом заказа в ближайшие сутки. Мы усвоили тяжелый урок. Обязательно станем лучше для вас", – заключили в Ticketon.

Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night. Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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