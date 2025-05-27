Концерт Джей Ло в Алматы: организаторы рассказали, как будет проходить продажа билетов

Завтра, 28 мая, начинаются продажи билетов на концерт американской звезды Дженнифер Лопес в Алматы, который состоится 10 августа. Билеты распространяются через сервис Freedom Ticketon, сообщает Zakon.kz.

Организаторы 27 мая рассказали, как будет проходить продажа билетов.

"Учитывая высокий спрос на билеты, продажи будут организованы следующим образом. Необходимо будет зайти на сайт https://ticketon.kz. Все посетители сайта автоматически попадут на окно электронной очереди. В окне будут размещены две специальные кнопки. Нажав на одну из них, с соответствующей маркировкой, посетители будут попадать на страницу виртуальной очереди на концерт Джей Ло. На странице виртуальной очереди будет размещена схема стадиона, секторы, цены на билеты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетитель может принять решение о выборе места в процессе ожидания очереди. Также будет отражена информация о том, сколько еще человек находится впереди посетителя в виртуальной очереди. Посетитель может дождаться своей очереди, не покидая сайта, или оставить свою электронную почту, и, когда подойдет его очередь приобретать билеты, ему придет соответствующее оповещение на электронную почту.



"Обращаем ваше внимание, что продажи будут идти только через виртуальную комнату ожидания на сайте, по этой причине через приложение продажи организованы не будут. Стоимость билетов, как и на концерт в Астане, стартует от 40 000 тенге до 180 000 тенге. Организаторы будут продавать в одни руки не более 10 билетов", – говорится в пресс-релизе.

С помощью второй кнопки посетители будут попадать на основной сайт ticketon.kz.

В компании Freedom Ticketon также напоминают всем желающим попасть на концерт, что важно помнить о безопасности совершаемых покупок в Сети.



"Не покупайте билеты с рук и с многократной наценкой, на сайтах-двойниках. Продажа билетов на концерт в Алматы будет проходить только на официальном сервисе онлайн-покупки билетов ticketon.kz", – отметила генеральный директор компании Freedom Ticketon Виктория Торгунакова.

Выступления Дженнифер Лопес пройдут в рамках ее мирового турне. В список стран, в которых певица планирует выступить в 2025 году, входят Турция, Египет, Испания, Венгрия, Польша, ОАЭ и Казахстан.

Ранее сообщалось, что анонсы концертов мировой звезды Дженнифер Лопес в Астане и Алматы наделали много шума. Если по дате и месту проведения музыкального вечера в столице вопросов не было, то во втором случае оказалось, что организаторы не согласовали выступление с ФК "Кайрат".

Матчи Премьер-лиги чемпионата РК совпали с датой концерта актрисы на Центральном стадионе.

Уже сегодня, 27 мая 2025 года, организаторы совместно с руководством футбольного клуба и дирекцией спортивных сооружений города достигли соглашения по вопросу проведения концерта Лопес, запланированного на 10 августа.