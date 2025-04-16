Земфира приедет с концертом в Казахстан

Известная рок-певица посетит Казахстан после двухлетнего перерыва, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией организаторы поделились в Instagram.

Концерт состоится 6 июля 2025 года на площадке ASP Arena в Конаеве. Билеты появятся в продаже в пятницу, 18 апреля. Цены пока не называются.

Прошлый долгожданный концерт Земфиры состоялся в Алматы 18 августа 2023 года. До этого певица не приезжала в Казахстан 11 лет. Правда, мероприятие закончилось скандалом: звезда заявила, что ей не понравилась организация гастролей. Также в своем посте она написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Впрочем, позже любимица публики извинилась перед казахстанцами и объяснила свой поступок.

