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Культура и шоу-бизнес

Земфира приедет с концертом в Казахстан

Земфира едет с концертом в Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 19:25 Фото: Instagram/zemfiralive
Известная рок-певица посетит Казахстан после двухлетнего перерыва, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией организаторы поделились в Instagram.

Концерт состоится 6 июля 2025 года на площадке ASP Arena в Конаеве. Билеты появятся в продаже в пятницу, 18 апреля. Цены пока не называются.

Прошлый долгожданный концерт Земфиры состоялся в Алматы 18 августа 2023 года. До этого певица не приезжала в Казахстан 11 лет. Правда, мероприятие закончилось скандалом: звезда заявила, что ей не понравилась организация гастролей. Также в своем посте она написала название страны с маленькой буквы, чем возмутила фанатов. Впрочем, позже любимица публики извинилась перед казахстанцами и объяснила свой поступок.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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