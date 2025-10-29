#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Культура и шоу-бизнес

Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина

умер Андрей Гриневич, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 20:28 Фото: Telegram/Русский дубляж
В возрасте 69 лет умер советский и российский актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич, сообщает Zakon.kz.

 Об этом заявил Telegram-канал "Русский дубляж".

"Сегодня утром на 70-м году жизни не стало Андрея Гриневича. Андрей тяжело болел последние месяцы и как артист уже не работал, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссер (дубляжа)", – говорится в сообщении.

Андрей Гриневич родился 11 марта 1956 года в Саратове. Он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова. В 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ, а в 1981 году перевелся во ВГИК на актерский факультет.

С 1980-х актер снимался в кино, а в 1984-м – стал актером Театра-студии киноактера. Гриневич снялся чуть более чем в 10 фильмах и вскоре занялся дубляжом. Сначала он работал над озвучанием зарубежных картин на Мосфильме, а после стал главным режиссером дубляжа студии "SDI Media". Как актер дубляжа он работал над озвучанием более 400 проектов, а срежиссировал – более 150-ти. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов") и многих других. Он также "подарил" свой голос Никите Оленеву в фильме "Гардемарины, вперед!", которого сыграл Владимир Шевельков.

Ранее сообщалось, что в возрасте 40 лет умер актер театра и кино, юморист Роман Попов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту
20:54, 16 апреля 2025
Умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту
Умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин
22:38, 22 июня 2025
Умер актер из телевизионной программы "Куклы" Владимир Доронин
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
19:52, 14 сентября 2025
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: