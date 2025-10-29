Умер актер дубляжа, озвучивший Брюса Уиллиса, Чарли Шина и Алека Болдуина

В возрасте 69 лет умер советский и российский актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил Telegram-канал "Русский дубляж".

"Сегодня утром на 70-м году жизни не стало Андрея Гриневича. Андрей тяжело болел последние месяцы и как артист уже не работал, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссер (дубляжа)", – говорится в сообщении.

Андрей Гриневич родился 11 марта 1956 года в Саратове. Он окончил Саратовское театральное училище им. И. Слонова. В 1978 году поступил в Школу-студию МХАТ, а в 1981 году перевелся во ВГИК на актерский факультет.

С 1980-х актер снимался в кино, а в 1984-м – стал актером Театра-студии киноактера. Гриневич снялся чуть более чем в 10 фильмах и вскоре занялся дубляжом. Сначала он работал над озвучанием зарубежных картин на Мосфильме, а после стал главным режиссером дубляжа студии "SDI Media". Как актер дубляжа он работал над озвучанием более 400 проектов, а срежиссировал – более 150-ти. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов") и многих других. Он также "подарил" свой голос Никите Оленеву в фильме "Гардемарины, вперед!", которого сыграл Владимир Шевельков.

Ранее сообщалось, что в возрасте 40 лет умер актер театра и кино, юморист Роман Попов.