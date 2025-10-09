#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Как Киркоров": поклонники раскритиковали сценические образы Димаша Кудайбергена в Мехико

Димаш Кудайберген, народный артист Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 09:40 Фото: dimashnews.com
8 октября 2025 года в мексиканской столице состоялся грандиозный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Мама прославленного музыканта Светлана Айтбаева поделилась видео закулисья, сообщает Zakon.kz.

Артистка разместила несколько роликов, пожелав удачи сыну.

"За кулисами. Удачи! Наслаждаемся теплым приемом Мексики", – написала Айтбаева.

Примечательно, что всегда под постами звездной семьи комментаторы оставляют лишь отзывы восхищения и любви.

Однако на этот раз некоторым не понравились сценические образы Димаша Кудайберена. Пользователи Сети посоветовали поменять стилиста, чтобы не быть похожим на короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

"Им нужно сменить костюмы, иначе они пойдут по стопам Киркорова", – отмечают подписчики.

Впрочем, другие считают, что на сцене необходимы яркие и красочные образы.

8 октября Кудайберген впервые выступил с сольным концертом тура Stranger на сцене Auditorio Nacional, уже 10 октября даст шоу в Palacio de los Deportes.

Считается, что после Китая именно Латинская Америка является одним из самых преданных регионов для Димаша Кудайбергена.

Светлана Айтбаева также разместила и другие видео как с ведущей площадки, так и показав немного кадров с экскурсий.

фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 09:40
Билеты на концерт Димаша в Латинской Америке продали за рекордные 8 минут

Мы уже рассказывали, что в преддверии концертов певца торжественно встретили в аэропорту Мехико. Поклонники из разных стран выстроили "живой коридор", встречая кумира.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
