В Астане в середине апреля вновь выпал снег – фоторепортаж

Несмотря на середину апреля, столичная погода напомнила, что зимние куртки лучше не убирать в дальний ящик. 18 апреля 2025 года в Астане вновь выпал снег, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня в разных районах города можно было увидеть совершенно разные картины – от легкого дождя и града до настоящей снежной пелены. В Астане заметно похолодало, и на клумбах появились ледяные кристаллы.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В некоторых частях столицы прошел дождь, смыв остатки пыли с тротуаров и дорог.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Где-то он сменился мокрым снегом, а кое-где снег даже успел лечь на газоны и машины тонким белым слоем.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Тем временем в других районах снег растаял почти сразу, оставив после себя лишь лужи.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, сквозь хмурые и серые тучи временами пробивается яркое солнце – это создает контрастную, по-настоящему весеннюю атмосферу.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Большинство людей уже одеты по-весеннему. Несмотря на прохладный ветер, на улицах можно встретить прохожих в футболках и даже в шортах.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

А кто-то, наоборот, все еще не расстается с зимним пуховиком – на случай, если весна снова передумает.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее стало известно, что погода не перестает преподносить жителям Казахстана сюрпризы. По данным специалистов из Казгидромет, в ближайшие трое суток казахстанцев ожидает резкое похолодание и переход дождя в снег. К слову, после синоптики пообещали постепенное потепление.