В Астане в середине апреля вновь выпал снег – фоторепортаж
Сегодня в разных районах города можно было увидеть совершенно разные картины – от легкого дождя и града до настоящей снежной пелены. В Астане заметно похолодало, и на клумбах появились ледяные кристаллы.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В некоторых частях столицы прошел дождь, смыв остатки пыли с тротуаров и дорог.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Где-то он сменился мокрым снегом, а кое-где снег даже успел лечь на газоны и машины тонким белым слоем.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Тем временем в других районах снег растаял почти сразу, оставив после себя лишь лужи.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
К слову, сквозь хмурые и серые тучи временами пробивается яркое солнце – это создает контрастную, по-настоящему весеннюю атмосферу.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Большинство людей уже одеты по-весеннему. Несмотря на прохладный ветер, на улицах можно встретить прохожих в футболках и даже в шортах.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
А кто-то, наоборот, все еще не расстается с зимним пуховиком – на случай, если весна снова передумает.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Ранее стало известно, что погода не перестает преподносить жителям Казахстана сюрпризы. По данным специалистов из Казгидромет, в ближайшие трое суток казахстанцев ожидает резкое похолодание и переход дождя в снег. К слову, после синоптики пообещали постепенное потепление.