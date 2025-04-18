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Общество

В Астане от заморозков до +21°С: погода резко сменится на выходных

Алматы, Астана, Шымкент, погода, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:03 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах Казахстана. Если в Астане возможны снег и заморозки, то жителей Шымкента ждут теплые выходные. Алматинцам же не стоит убирать далеко зонты, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 19 апреля: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +4+6°.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +19+21°.
  • 21 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +18+20°.

Алматы

  • 19 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь, порывы ветра до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +14+16°.
  • 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.

Шымкент

  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +18+20°.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +20+22°.
  • 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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