В Астане от заморозков до +21°С: погода резко сменится на выходных

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах Казахстана. Если в Астане возможны снег и заморозки, то жителей Шымкента ждут теплые выходные. Алматинцам же не стоит убирать далеко зонты, сообщает Zakon.kz.

Астана 19 апреля: переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Порывы ветра достигнут 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +4+6°.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +19+21°.

21 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +18+20°. Алматы 19 апреля: переменная облачность, ночью небольшой дождь, порывы ветра до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +13+15°.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +14+16°.

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°. Шымкент 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +18+20°.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +20+22°.

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°. Материал по теме Опять зима: резкое похолодание и переход дождя в снег нагрянут в Казахстан Ранее метеорологи опубликовали интересную статистику. Как оказалось, март 2025 года стал одним из теплых за последнее десятилетие в Казахстане. Температурный фон по стране в среднем превысил климатическую норму на 1-5°C.

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