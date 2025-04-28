На севере Казахстана выпал град размером с перепелиное яйцо
Фото: pixabay
Погода не перестает преподносить сюрпризы. Так, сегодня, 28 апреля 2025 года, в Петропавловске выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сразу же засняли это на видео и поделились произошедшим в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
"Погода, конечно, дает жару", – шутят пользователи Сети.
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", Казахстан с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript