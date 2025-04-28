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Общество

На севере Казахстана выпал град размером с перепелиное яйцо

Казахстан, перепелиное яйцо, град, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 18:59 Фото: pixabay
Погода не перестает преподносить сюрпризы. Так, сегодня, 28 апреля 2025 года, в Петропавловске выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сразу же засняли это на видео и поделились произошедшим в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

"Погода, конечно, дает жару", – шутят пользователи Сети.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", Казахстан с 29 апреля по 1 мая 2025 года ожидают похолодание и ночные заморозки из-за вторжения антициклона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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