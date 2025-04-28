На севере Казахстана выпал град размером с перепелиное яйцо

Фото: pixabay

Погода не перестает преподносить сюрпризы. Так, сегодня, 28 апреля 2025 года, в Петропавловске выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сразу же засняли это на видео и поделились произошедшим в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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