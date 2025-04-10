Выяснилось, почему 12-летний сын Прилучного и Муцениеце отстранился от мамы

Непростые отношения 12-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с матерью сложились из-за ее карьеры, сообщает Zakon.kz.

По информации KP.RU, Тимофея дразнят в школе из-за откровенных роликов актрисы, снятых в кабаре Crave, где она играет в эротической постановке "Абсолютно другая нага".

Не исключено, что именно буллинг стал одной из причин, почему ребенок пожелал жить с папой и его семьей.

"Для мальчика сейчас важно быть ближе к отцу – это защитная реакция. Переходный возраст пройдет, и, возможно, сын вернется к матери", – заявили друзья Прилучного.

На одном из последних заседаний насчет опеки над общими детьми Муцениеце и Прилучного адвокат актрисы опроверг слухи о том, что она не отвечает на звонки сына. Защита актриса утверждает, что Прилучный сам препятствует общению Тимофея с мамой: актер якобы нанял охрану, поменял номер телефона наследника и заблокировал его во всех мессенджерах.

Ранее стало известно, что старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца.