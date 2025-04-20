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Культура и шоу-бизнес

Известная писательница обвинила Меган Маркл в краже персонажа

Меган Маркл, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 11:29 Фото: wikimedia
Британская писательница Мел Эллиотт, автор серии книг "Перл Пауэр", обвинила супругу британского принца Гарри Меган Маркл в возможном нарушении авторских прав, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, речь идет о детском шоу, которое выпускала Меган Маркл для платформы Netflix.

"В 2021 году Маркл анонсировала анимационный сериал "Перл" (Pearl, Жемчужина) о приключениях маленькой девочки, но через год шоу закрыли, а Меган удалила все упоминания о нем с веб-сайта своей продюсерской компании", – напоминает издание.

Теперь известная во всем мире детская писательница Мел Эллиотт из Гастингса заявила, что она отправила юридическое письмо, в котором предположила возможное нарушение авторских прав в отношении ее собственного творения – маленькой британской девочки по имени Перл Пауэр.

Суть претензии заключается в том, что персонаж книг Эллиотт, девочка по имени Перл, имеет поразительное сходство со своей тезкой – героиней мультфильма, созданного Маркл. По словам адвоката писательницы, совпадения слишком многочисленны и слишком поразительны.

"Больше всего меня огорчило то, что, хотя я и обращала внимание Netflix и Archewell на сходство моей Перл и Перл Меган, мое возражение так и не было принято во внимание: ни Netflix, ни Archewell не ответили мне, хотя я бы с удовольствием сотрудничала", – приводит издание слова писательницы.

Отмечается, что к моменту анонса нового шоу герцогини Сассекской Эллиотт уже написала три книги из этой серии, опубликованные в 2014, 2015 и 2016 годах. Третья книга имела значительный успех и была переведена на японский, китайский, корейский, французский, испанский, итальянский и голландский языки, а также опубликована в Великобритании и США.

На днях герцогиня Сассекская Меган снова оказалась под огнем критики. На этот раз за то, что она прибыла на Бродвейское шоу в сопровождении кортежа из четырех автомобилей. При этом Меган с детьми ехала в одной машине, а в кортеже были два внедорожника и полицейский автомобиль.

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Андрей Дюсупов
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