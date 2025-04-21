Стихи великого мыслителя в исполнении Жулдыз Абдукаримовой тронули Казнет
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса прочитала стихотворение философа-мыслителя Шакарима Кудайбердиева под названием "Қараңғы мен жарықты жүрміз өлшеп...". Игра и мастерство Жулдыз Абдукаримовой пришлись по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео, опубликованному на странице в Instagram, актриса напомнила, что ученик Абая говорил: "Самая ценная валюта и величайший учитель – это время".
Комментаторы после просмотра оставили восторженные отзывы стараниям Абдукаримовой.
- Такое выражение лица, ритм прочтения. Меня зацепило.
- Какое прочтение, от самого сердца.
- Как всегда прямо в сердце. Впечатляет.
- Ты – талантливая женщина.
- Так обыграть маленький сюжет – это надо обладать талантом, которым ты и обладаешь, – пишут подписчики.
Что касается супруга модели, то ранее Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле.
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