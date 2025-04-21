#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Культура и шоу-бизнес

Стихи великого мыслителя в исполнении Жулдыз Абдукаримовой тронули Казнет

Жулдыз Абдукаримова, стихи прочтение, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 15:23 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса прочитала стихотворение философа-мыслителя Шакарима Кудайбердиева под названием "Қараңғы мен жарықты жүрміз өлшеп...". Игра и мастерство Жулдыз Абдукаримовой пришлись по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео, опубликованному на странице в Instagram, актриса напомнила, что ученик Абая говорил: "Самая ценная валюта и величайший учитель – это время".

Комментаторы после просмотра оставили восторженные отзывы стараниям Абдукаримовой.

  • Такое выражение лица, ритм прочтения. Меня зацепило.
  • Какое прочтение, от самого сердца.
  • Как всегда прямо в сердце. Впечатляет.
  • Ты – талантливая женщина.
  • Так обыграть маленький сюжет – это надо обладать талантом, которым ты и обладаешь, – пишут подписчики.

Что касается супруга модели, то ранее Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Павел Дуров поздравил с Пасхой, оголив торс и сделав фото с козлятами
Культура и шоу-бизнес
15:25, Сегодня
Павел Дуров поздравил с Пасхой, оголив торс и сделав фото с козлятами
"Достойно": мама оценила премьеру Лизы Арзамасовой в "Идиоте"
Культура и шоу-бизнес
10:15, Сегодня
"Достойно": мама оценила премьеру Лизы Арзамасовой в "Идиоте"
Устроившая ажиотаж в Казахстане Джей Ло удивила участников Формулы-1 латексным комбинезоном
Культура и шоу-бизнес
08:10, Сегодня
Устроившая ажиотаж в Казахстане Джей Ло удивила участников Формулы-1 латексным комбинезоном
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: