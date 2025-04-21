Стихи великого мыслителя в исполнении Жулдыз Абдукаримовой тронули Казнет

Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса прочитала стихотворение философа-мыслителя Шакарима Кудайбердиева под названием "Қараңғы мен жарықты жүрміз өлшеп...". Игра и мастерство Жулдыз Абдукаримовой пришлись по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео, опубликованному на странице в Instagram, актриса напомнила, что ученик Абая говорил: "Самая ценная валюта и величайший учитель – это время".

Комментаторы после просмотра оставили восторженные отзывы стараниям Абдукаримовой.

Такое выражение лица, ритм прочтения. Меня зацепило.

Какое прочтение, от самого сердца.

Как всегда прямо в сердце. Впечатляет.

Ты – талантливая женщина.

Так обыграть маленький сюжет – это надо обладать талантом, которым ты и обладаешь, – пишут подписчики.

Что касается супруга модели, то ранее Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле.