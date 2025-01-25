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Культура и шоу-бизнес

Новая публикация Жулдыз Абдукаримовой вызвала шквал восторженных комплиментов

Новая публикация Жулдыз Абдукаримовой вызвала шквал восторженных комплиментов, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 10:46 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео, на котором прочитала стихотворение великого поэта Шакарима Кудайбердиева, сообщает Zakon.kz.

Роликом 36-летняя жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram 24 января 2025 года.

Подписчики с восторгом восприняли чувственное прочтение Абдукаримовой, осыпав ее комплиментами:

  • "Вам так идет вести такой блог".
  • "Как всегда, шикарная женщина, которая талантливая".
  • "Вау, это круто, это потрясающе! Спасибо за прочтение".
  • "Круто, прослушал на одном дыхании! Вот, что значит талантливый человек".
  • "Какое прочтение. Каждое слово донесено. Ты настоящая актриса, талантище".
  • "Как это трогает, твое чтиво потрясающе! Преклоняюсь перед твоим талантом. Это так душу мою зацепило".

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Ранее Жулдыз Абдукаримова пригрозила своим обидчикам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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