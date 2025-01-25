Новая публикация Жулдыз Абдукаримовой вызвала шквал восторженных комплиментов
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова опубликовала видео, на котором прочитала стихотворение великого поэта Шакарима Кудайбердиева, сообщает Zakon.kz.
Роликом 36-летняя жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram 24 января 2025 года.
Подписчики с восторгом восприняли чувственное прочтение Абдукаримовой, осыпав ее комплиментами:
- "Вам так идет вести такой блог".
- "Как всегда, шикарная женщина, которая талантливая".
- "Вау, это круто, это потрясающе! Спасибо за прочтение".
- "Круто, прослушал на одном дыхании! Вот, что значит талантливый человек".
- "Какое прочтение. Каждое слово донесено. Ты настоящая актриса, талантище".
- "Как это трогает, твое чтиво потрясающе! Преклоняюсь перед твоим талантом. Это так душу мою зацепило".
Ранее Жулдыз Абдукаримова пригрозила своим обидчикам.
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