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Культура и шоу-бизнес

Белла Рамзи из "Одни из нас" удалила все социальные сети из-за хейта

Белла Рамзи устала от хейта в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 23:30 Фото: Instagram/thelastofus
Известная британская актриса, исполнившая главную роль в фильме "The Last of Us" удалила на днях все социальные сети из-за волны хейта, сообщает Zakon.kz.

Фанаты видеоигры и геймеры буквально затравили ее за внешность, передает Mirror. Конкретно за то, что актриса внешне не похожа на нарисованную Элли из игры. Недовольные яростно строчили в комментариях, что Рамзи некрасивая, актерская игра слабая, а публичные выходы совсем не эффектные.

Удивительно, что поводом для такой травли стало как раз то, за что все изначально обожали Беллу. Ведь как все хвалили ее необычную внешность, пели оды ее таланту, и отмечали ее неординарный стиль.

"Казалось, что все любят Беллу Рамзи, но интернет непредсказуем", – подытожили эксперты шоу-бизнеса.

Днями ранее Деми Мур, едва не взявшая Оскар за свою роль в "Субстанции", рассказала о внешности и былых комплексах, связанных с красотой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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