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Культура и шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о комплексах, дочерях и Брюсе Уиллисе

Деми Мур рассказала о себе и своих привычках, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 08:10 Фото: Instagram/demimoore
Актриса, едва не взявшая Оскар за свою роль в "Субстанции", дала большое интервью о внешности, комплексах, дочерях и бывшем муже Брюсе Уиллисе, сообщает Zakon.kz.

Новый журнал People вышел с Деми Мур на обложке и подписью "самая красивая женщина в мире". Со слов актрисы, она буквально истязала себя для статуса голливудской красавицы. Для этого она ездила на велосипеде от Малибу до Парамаунта, а это около 42 км.

"Я была одержима внешностью. Была резка к себе и постоянно наказывала свое тело. Когда я была моложе, мне казалось, что тело предает меня, и поэтому я старалась все время его контролировать. Теперь у меня более интуитивные, расслабленные отношения с внешним видом", – поделилась актриса.

Сейчас актрисе очень нравится закреплять свои ритуалы короткой медитацией, ведением дневника. Она питается богатой питательными веществами пищей. Не ест мясо и предпочитает яйца. Со слов Деми Мур, она наконец пришла к пониманию важности сна.

Также актриса выразила благодарность Брюсу Уиллису.

"Я благодарна ему за то, что независимо от того, какими были наши отношения, мы сохраняли семью в разных формах. Основа, что наши дочери – главный приоритет, никогда не колебалась".Деми Мур

Дочь президента США Иванка Трамп также придерживается традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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