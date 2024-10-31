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Кира Найтли сыграла шпионку в новом фильме

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 07:50 Фото: Instagram/fatyafox
Британская актриса исполнила главную роль в мини-сериале "Черные голуби", сообщает Zakon.kz.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 5 декабря. Он расскажет историю о практичной и преданной жене и матери Хелен Уэбб, которая втайне работает шпионкой на организацию под названием "Черные голуби".

В течение десяти лет героиня передавала данные о секретах своего мужа-политика. Однажды ее жизнь оказывается в опасности. После того, как любовника Хелен находят убитым, ее начальница просит мужчину по имени Сэм позаботиться об Уэбб.

Также Netflix продлил на второй сезон мультсериал "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт".

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