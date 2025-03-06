Жулдыз Абдукаримова посетила премьеру без Кайрата Нуртаса, вызвав шумиху в Сети

На днях состоялась премьера нового казахстанского фильма под названием "Хотя бы роди!". Главные роли в картине исполнили известные актеры Тауекел Мусилим и Жулдыз Абдукаримова, сообщает Zakon.kz.

Супруга певца Кайрата Нуртаса разместила небольшой ролик на странице в Instagram с предпоказа. Внимательные подписчики в первую очередь обратили внимание на отсутствие звездного мужа. И уже затем оставили ряд комплиментов ее работе.

Также пользователи не забыли обсудить и свекровь Гульзиру Айдарбекову, которая по их словам, приписывает славу Абдукаримовой себе.

Утри им всем нос, стань счастливой всем на зло! Ты достойна лучшего.

Красавица, мать четверых прекрасных детей, актриса, да и просто звезда! Всегда восхищаюсь вами, вы такая молодец!

Невероятно красивая женщина, талантливый человек.

Иди к намеченным целям.

Пусть вас с Кайратом никто не сглазит.

Те, кто за спиной говорил, что ты не актриса и стала ей только благодаря Кайрату – пусть теперь кусают локти.

Вот вам звезда, которая сама идет к своей славе, а не то, что нам преподносят, что она ее тоже сделала актрисой (мама Кайрата). Талант не купишь, запомнить пора.

Сколько бы не было женщин у Кайрата, никто не дотянется до уровня Жулдыз, – отмечают комментаторы.

Несмотря на то, что слухи вокруг знаменитого семейства не прекращаются и постоянно обрастают новыми сведениями, 25 февраля Абдукаримова поздравила мужа с днем рождения, назвав его суперменом.

Что касается артиста Тауекеля Мусилима, то 26 февраля он поделился с армией поклонников радостной новостью. Они с супругой Махаббат стали родителями в третий раз.