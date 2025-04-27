Спилберг назвал величайший американский фильм в истории

Голливудский режиссер Стивен Спилберг признал "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы величайшим американским фильмом в истории, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал, вручая Копполе награду за вклад в кинематограф на церемонии AFI Life Achievement Award.

"Вы переопределили само понятие американского кино. Ваш фильм вдохновил целое поколение рассказчиков, стремящихся оправдать вашу гордость. И я тоже всегда хотел, чтобы вы гордились мной", – обратился Спилберг к Копполе со сцены.

Создатель "Спасти рядового Райана" вспомнил их первую встречу в 1967 году и подчеркнул, что Коппола был для него примером бесстрашия.

"Вы всегда боролись за независимых художников, поддерживали их интересы и открыто принимали новые идеи и вдохновение", – отметил Спилберг.

На церемонии в честь Копполы также выступили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Адам Драйвер и другие звезды."Вы изменили мою жизнь", – сказал Де Ниро. Пачино добавил, что Коппола верил в него "даже больше, чем он сам".

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