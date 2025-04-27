#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
515.03
584.82
6.24
Культура и шоу-бизнес

Спилберг назвал величайший американский фильм в истории

Стивен Спилберг, кино, режиссер , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 19:11 Фото: pixabay
Голливудский режиссер Стивен Спилберг признал "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы величайшим американским фильмом в истории, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал, вручая Копполе награду за вклад в кинематограф на церемонии AFI Life Achievement Award.

"Вы переопределили само понятие американского кино. Ваш фильм вдохновил целое поколение рассказчиков, стремящихся оправдать вашу гордость. И я тоже всегда хотел, чтобы вы гордились мной", – обратился Спилберг к Копполе со сцены.

Создатель "Спасти рядового Райана" вспомнил их первую встречу в 1967 году и подчеркнул, что Коппола был для него примером бесстрашия.

"Вы всегда боролись за независимых художников, поддерживали их интересы и открыто принимали новые идеи и вдохновение", – отметил Спилберг.

На церемонии в честь Копполы также выступили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Адам Драйвер и другие звезды."Вы изменили мою жизнь", – сказал Де Ниро. Пачино добавил, что Коппола верил в него "даже больше, чем он сам".

А ранее Канье Уэст признался, что хотел бы завести детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Наташа Королёва рассказала о своем заветном желании
Культура и шоу-бизнес
13:47, Сегодня
Наташа Королёва рассказала о своем заветном желании
Танцуют все: в Петропавловске стартовали уличные дискотеки
Культура и шоу-бизнес
07:00, Сегодня
Танцуют все: в Петропавловске стартовали уличные дискотеки
Певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком
Культура и шоу-бизнес
05:40, Сегодня
Певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: