Татьяна Турлай рассмешила подписчиков

Известная казахстанская блогерша, КВНщица, актриса театра и кино Татьяна Турлай сегодня, 28 апреля 2025 года, опубликовала новое видео, которое позабавило ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть девушку, которая проснулась рано в 05:00 и успела до 09:00 сделать утреннюю зарядку, приготовить себе завтрак, собраться, заехать в зал, чтобы потренироваться. Затем картина резко меняется, и можно увидеть растрепанную и немножко растерянную Татьяну, которая, по всей видимости, проснулась в 12:00.

"Жиза же. А как вы начали свой день?!" – поинтересовалась Турлай у своей аудитории.

Фолловеры поддержали Татьяну и отметили, что она не одна такая. В целом большинство комментаторов оставили ржущие смайлики:

"Примерно как ты".

"Наш утренний ритуал совпадает".

"Где-то в параллельной Вселенной".

"Из всего того, что у нее есть, у меня есть только блендер".

"Спасибо таким людям, что они есть. Делают нас более собранными и целеустремленными".

"Я сначала подумала, какая она стала, перепроверила еще название странички. Запрос в космос отправлен, скоро вы также будете всех бесить".

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