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Культура и шоу-бизнес

Татьяна Турлай рассмешила подписчиков

Татьяна Турлай рассмешила подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:42 Фото: Instagram/tanya_turlai
Известная казахстанская блогерша, КВНщица, актриса театра и кино Татьяна Турлай сегодня, 28 апреля 2025 года, опубликовала новое видео, которое позабавило ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть девушку, которая проснулась рано в 05:00 и успела до 09:00 сделать утреннюю зарядку, приготовить себе завтрак, собраться, заехать в зал, чтобы потренироваться. Затем картина резко меняется, и можно увидеть растрепанную и немножко растерянную Татьяну, которая, по всей видимости, проснулась в 12:00.

"Жиза же. А как вы начали свой день?!" – поинтересовалась Турлай у своей аудитории.

Фолловеры поддержали Татьяну и отметили, что она не одна такая. В целом большинство комментаторов оставили ржущие смайлики:

  • "Примерно как ты".
  • "Наш утренний ритуал совпадает".
  • "Где-то в параллельной Вселенной".
  • "Из всего того, что у нее есть, у меня есть только блендер".
  • "Спасибо таким людям, что они есть. Делают нас более собранными и целеустремленными".
  • "Я сначала подумала, какая она стала, перепроверила еще название странички. Запрос в космос отправлен, скоро вы также будете всех бесить".

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:42
Блогер и КВНщица Татьяна Турлай рассказала, как учит казахский язык

В ноябре 2024 года Татьяна Турлай показала лучший лайфхак для мужчин.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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