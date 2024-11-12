Лучший лайфхак для мужчин показала русская келин Татьяна Турлай
Ролик начинается с того, что обиженная Таня пытается "поделить" на две части кровать, где уже лежит муж. У нее это почти получается, но она, подняв свою подушку, видит, что под ней лежит куча денег. Настроение актрисы меняется на 180 градусов, и она сразу же забывает, что всего пару секунд назад была обижена на супруга. Счастливая Турлай ложится рядом с любимым, и даже нежно целует его в щечку.
"Любой конфликт решаем... Любите друг друга. Будьте счастливы", – написала Татьяна под публикацией.
Почти все подписчицы узнали себя в опубликованном комикессой видеоролике. Они отметили, что такой способ примирения является лучшим лайфхаком для мужчин:
- "Все, мир!"
- "Жизненно".
- "У меня было так".
- "Отправила мужу".
- "На это можно смотреть вечно".
- "Все так просто на самом деле".
- "Ой, не могу, смеюсь и не могу остановиться!"
- "Пусть больше мужчин посмотрят, как решить проблему".
- "Как и все женщины... не в деньгах счастье, а в их количестве".
- "Конфликт деньгами сняло – надо внедрить этот термин в женский лексикон".
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