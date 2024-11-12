Лучший лайфхак для мужчин показала русская келин Татьяна Турлай

Казахстанская комикесса, популярный блогер, КВНщица, актриса театра и кино Татьяна Турлай 12 ноября 2024 года в Instagram опубликовала видео, в котором в шуточной форме показала, как муж просит у нее прощения после конфликта, сообщает Zakon.kz.

Ролик начинается с того, что обиженная Таня пытается "поделить" на две части кровать, где уже лежит муж. У нее это почти получается, но она, подняв свою подушку, видит, что под ней лежит куча денег. Настроение актрисы меняется на 180 градусов, и она сразу же забывает, что всего пару секунд назад была обижена на супруга. Счастливая Турлай ложится рядом с любимым, и даже нежно целует его в щечку.

"Любой конфликт решаем... Любите друг друга. Будьте счастливы", – написала Татьяна под публикацией.

Почти все подписчицы узнали себя в опубликованном комикессой видеоролике. Они отметили, что такой способ примирения является лучшим лайфхаком для мужчин:

"Все, мир!"

"Жизненно".

"У меня было так".

"Отправила мужу".

"На это можно смотреть вечно".

"Все так просто на самом деле".

"Ой, не могу, смеюсь и не могу остановиться!"

"Пусть больше мужчин посмотрят, как решить проблему".

"Как и все женщины... не в деньгах счастье, а в их количестве".

"Конфликт деньгами сняло – надо внедрить этот термин в женский лексикон".

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