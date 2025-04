Кардашьян захейтили за драгоценности на пляже

Интернет-пользователи массово критикуют Ким Кардашьян за четыре браслета с бриллиантами и розовыми сапфирами на ноге во время пляжного отдыха, сообщает Zakon.kz.

Со слов хейтеров Ким Кардашьян, стоимость комплекта украшений оценивается дороже, чем квартира в Нью-Йорке.

Фото: Instagram/kimkardashian

В комментариях, которых перевалило за четыре тысячи, ей припомнили отказ от публикаций своих драгоценностей в социальных сетях после громкого ограбления в Париже в 2016 году. Тогда у нее были украдены драгоценности на сумму около 10 млн долларов, включая помолвочное кольцо Канье Уэста стоимостью четыре млн.

Один из грабителей Кардашьян даже написал книгу про это ограбление. В книге он рассказал, что это должно было стать его последней "работой" перед "выходом на пенсию". Только сейчас по этому делу в столице Франции начался суд.

"Это ужасно, что кто-то выставляет напоказ украшения на такую ​​сумму денег на пляже, в то время как люди голодают", – отметила другая половина Instagram-пользователей.

