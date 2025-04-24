Токаев: АНК стала основной моделью общенациональной гармонии и единства

Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2025 года на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, что история АНК составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что мероприятие имеет поистине историческое значение.

"В этом году отмечается 30-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Поздравляю всех с юбилеем! Несомненно, это огромное событие для всей страны. За время своей деятельности Ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе. АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что история Ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана.

"Надо помнить, что Ассамблея была образована в 1995 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности. Созданная как консультативно-совещательный орган, АНК в 2007 году приобрела конституционный статус. По-сути Ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Со слов главы государства, в последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность Ассамблеи получила новый созидательный импульс.

"Пять депутатов Сената стали назначаться президентом по предложению Совета АНК. Таким образом, возможности для представления интересов всех этносов нашей страны на законодательном уровне значительно расширились. Более того, впервые в истории казахстанского парламентаризма образована межпалатная депутатская группа "Бір ел – бір мүдде", занимающаяся вопросами укрепления общественного согласия. В работу Ассамблеи сегодня вовлечены все государственные органы – министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов", – сказал Токаев.

Предыдущая, ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", состоялась 24-25 апреля 2024 года в Астане в Президентском центре. Сессия прошла в онлайн-формате из-за паводков.