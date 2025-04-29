Димаш Кудайберген поделился радостной новостью о брате
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский исполнитель мирового уровня Димаш Кудайберген сообщил радостную новость. Он пригласил жителей Астаны на творческий вечер с участием своего брата, сообщает Zakon.kz.
29 апреля на своей странице в Instagram артист отметил, что мероприятие пройдет 18 мая. Начало мероприятия запланировано на 18:00.
В концерте примут участие казахстанские домбристы Темирлан и Ернат, а также младший брат артиста – музыкант Абильмансур Кудайберген. По словам Димаша, все участники вечера – "талантливые друзья", чье творчество заслуживает внимания широкой публики.
"Дорогие друзья! Приглашаю вас на творческий вечер моих талантливых друзей. Не пропустите!" – сказал Димаш.
А ранее Яна Рудковская выбрала Астану и влюбилась в казахский камзол от Динары Сатжан.
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