Советская комедия по-казахстански: Беркут и Аиша повторили культовую сцену

Комедия 1984 года известного режиссера Владимира Меньшова под названием "Любовь и голуби" не перестает вызывать интерес у общественности. Так, казахстанские артисты Айбек и Виктория Жансеитовы, более известные как Беркут и Аиша, повторили одну из узнаваемых сцен фильма, сообщает Zakon.kz.

Публикацию разместил певец на странице в Instagram 30 апреля 2025 года.

В кадре супруги повторяют известный всем диалог главных героев, которых в свое время сыграли Александр Михайлов и Людмила Гурченко.

– Раиса Захаровна, я чуток хотел подсолить, ну, совсем в горло не лезет.

– Ни в коем случае, соль – это белый яд.

– Так сахар же белый яд!

– Сахар – это сладкий яд.

– Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а?

– Хлебушек – это вообще отрава!

– Нет, я бы сейчас горбушечкой отравился бы… Ну правда жрать охота!

– Не "жрать", а "есть".

– Чо?

– Не "чо", а "что"!

В описании к видео сам Беркут уточнил, что смех продлевает жизнь.

Старания музыкантов окупились многочисленными добрыми отзывами и комплиментами.

Вы просто прелесть!

Аиша – красотка, обожаю вас.

Настоящий тандем у вас. Рахмет за эмоции.

Талантливый человек талантлив во всем.

За артистизм Оскаром нужно наградить. Посмеялась от души.

Лучшая семейная пара.

Беркуту любая роль идет.

С утра подняли настроение! А как сыграли! Удачи вашему дому, – отмечают благодарные зрители.

Ранее сообщалось, что казахстанка отдала 400 тысяч тенге за "чудо от Баян Алагузовой". Продюсер выступила с заявлением о том, что не имеет отношения к каким-либо фондам.