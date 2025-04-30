Советская комедия по-казахстански: Беркут и Аиша повторили культовую сцену
Публикацию разместил певец на странице в Instagram 30 апреля 2025 года.
В кадре супруги повторяют известный всем диалог главных героев, которых в свое время сыграли Александр Михайлов и Людмила Гурченко.
– Раиса Захаровна, я чуток хотел подсолить, ну, совсем в горло не лезет.
– Ни в коем случае, соль – это белый яд.
– Так сахар же белый яд!
– Сахар – это сладкий яд.
– Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а?
– Хлебушек – это вообще отрава!
– Нет, я бы сейчас горбушечкой отравился бы… Ну правда жрать охота!
– Не "жрать", а "есть".
– Чо?
– Не "чо", а "что"!
В описании к видео сам Беркут уточнил, что смех продлевает жизнь.
Старания музыкантов окупились многочисленными добрыми отзывами и комплиментами.
- Вы просто прелесть!
- Аиша – красотка, обожаю вас.
- Настоящий тандем у вас. Рахмет за эмоции.
- Талантливый человек талантлив во всем.
- За артистизм Оскаром нужно наградить. Посмеялась от души.
- Лучшая семейная пара.
- Беркуту любая роль идет.
- С утра подняли настроение! А как сыграли! Удачи вашему дому, – отмечают благодарные зрители.
Ранее сообщалось, что казахстанка отдала 400 тысяч тенге за "чудо от Баян Алагузовой". Продюсер выступила с заявлением о том, что не имеет отношения к каким-либо фондам.