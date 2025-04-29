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Культура и шоу-бизнес

Казахстанка отдала 400 тысяч тенге за "чудо от Баян Алагузовой"

Баян Алагузова, мошенники, фонд, тенге, обман, чудо, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:48 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Зачастую мошенники используют имена известных личностей для привлечения внимания. Несмотря на постоянные предупреждения и разоблачения люди по-прежнему становятся жертвами злоумышленников. Так, продюсер Баян Алагузова поспешила оповестить свою аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Супруга крупного предпринимателя рассказала историю. Согласно ей, казахстанка стала жертвой якобы фонда Баян Алагузовой.

"Вчера позвонила моя родственница. Она рассказала, что ее знакомая отправила 400 тысяч тенге в фонд Баян Алагузовой. Мол, я обещаю магическое процветание. Хочу вас предупредить. Я не имею никакого отношения к фонду. Пожалуйста, не введитесь на провокаторов. Мошенники будут говорить все, что угодно".Баян Алагузова

Далее знаменитость подчеркивает, что видела эти ролики, где озвучка идет не ее голосом.

"Так вот. Теперь эта женщина просит, чтобы я вернула деньги. Какие деньги? Баян не в курсе. Я по-прежнему пребываю в шоке от наивности людей. Почему люди попадаются на эти уловки без доказательной базы, без юридических документов, без юристов и консультантов. На дворе 21 век, а вы продолжаете верить видео из Интернета, где обещают вас обогатить. Прекратите, пожалуйста".Баян Алагузова

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:48
Казнет умилило видео с ползающими детьми Баян Алагузовой

Ранее казахстанцев уже предупреждали о новой волне телефонного мошенничества от имени поликлиник, коммунальных служб и доставок.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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