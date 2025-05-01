Татьяну Навку осудили за дружбу с Филиппом Киркоровым

30 апреля 2025 года народному артисту России Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет. Его друзья и знакомые стали активно оставлять поздравления в социальных сетях. Среди них также была и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка разместила совместный снимок с исполнителем хита "Единственная" и оставила небольшое поздравление. Однако комментаторы не стали присоединяться к добрым пожеланиям.

"Талантливый и невероятный, мой друг, с днем рождения! Талант творца у тебя в крови, и вся твоя жизнь и творческий путь это подтверждают! Будь счастлив, здоров, окружен любовью и заботой самых близких и дорогих!" – написала Навка в подписи к публикации.

Как одновременно могут быть в друзьях Костомаров и Киркоров?

Вам можно все?

И безумие у него тоже в крови.

Навка, конечно, звезда как фигуристка, но как человек... – пишут пользователи Сети.

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