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Культура и шоу-бизнес

Татьяну Навку осудили за дружбу с Филиппом Киркоровым

Татьяна Навка, Киркоров, осуждение, комментаторы, дружба, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 12:10 Фото: Instagram/tatiana_navka
30 апреля 2025 года народному артисту России Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет. Его друзья и знакомые стали активно оставлять поздравления в социальных сетях. Среди них также была и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка разместила совместный снимок с исполнителем хита "Единственная" и оставила небольшое поздравление. Однако комментаторы не стали присоединяться к добрым пожеланиям.

"Талантливый и невероятный, мой друг, с днем рождения! Талант творца у тебя в крови, и вся твоя жизнь и творческий путь это подтверждают! Будь счастлив, здоров, окружен любовью и заботой самых близких и дорогих!" – написала Навка в подписи к публикации.

  • Как одновременно могут быть в друзьях Костомаров и Киркоров?
  • Вам можно все?
  • И безумие у него тоже в крови.
  • Навка, конечно, звезда как фигуристка, но как человек... – пишут пользователи Сети.

Ранее 42-летний экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а ныне глава крупнейшей телекоммуникационной компании Багдат Мусин трогательно обратился к супруге Дине. Поводом для этого стала годовщина их отношений.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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