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Общество

От 400 тысяч в неделю: видео с Димашем стало приманкой для обмана

От 400 тысяч в неделю: видео с Димашем стало приманкой для обмана, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:44 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Мошенники от имени всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена рекламируют инвестиционную платформу, сообщает Zakon.kz.

Видео с участием Димаша, как пишет stopfake.kz, распространили в социальных сетях.

"В ролике он якобы рассказывает о возможности пассивного дохода на инвестиционной платформе "Казатомпром". Здесь обещают гарантированные выплаты от 400 тыс. тенге уже в первую неделю участия, а размер дохода зависит от возраста инвестора. Это фейк", – заявили эксперты портала.

Фото: stopfake.kz

Отмечается, что в видео использована поддельная озвучка. Его основой стало интервью, которое Димаш дал журналисту радио Sputnik Armenia 29 апреля 2023 года. Этот разговор доступен в открытом доступе на официальном YouTube-канале радиостанции.

В оригинальном видео артист делится своими мыслями о любви к Армении, личной жизни и творческих планах. Никакой информации о платформе "Казатомпром" в этом интервью нет.

Для большей убедительности киберпреступники добавили в ролик логотип компании "Казатомпром". Однако на официальном сайте компании нет никаких упоминаний о запуске инвестиционной платформы. Более того, там размещено предупреждение о действиях злоумышленников.

Как уточняется, продвигается фейковое видео через страницу в Facebook с названием "Национальная программа развития".

Однако такой государственной программы в Казахстане не существует.

Она не упоминается ни на сайте президента, ни на официальных правительственных ресурсах. Это еще одно подтверждение того, что перед нами тщательно продуманная мошенническая схема.

"Злоумышленники используют имя Димаша Кудайбергена, сфабрикованное видео и фальшивые отсылки к государственным структурам, чтобы вызвать доверие и ввести пользователей в заблуждение. Не переходите по сомнительным ссылкам, какими бы убедительными они ни казались. Один клик может стоить вам не только денег, но и безопасности ваших личных данных", – заключили специалисты портала.

Отметим, что мошенники не в первый раз используют имя Димаша. К примеру, в ноябре 2024 года команда Кудайбергена обратилась к его поклонникам из-за роликов, в которых с помощью технологий искусственного интеллекта генерируется голос и изображение артиста. Подчеркивалось, что "Димаш никогда не призывал и не будет призывать своих поклонников к участию в финансовых махинациях или вложению денежных средств в сомнительные проекты".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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