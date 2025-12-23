Срочное обращение к фанатам распространила команда Димаша Кудайбергена
Сегодня, 23 декабря 2025 года, команда всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена выступила со срочным заявлением, адресованным к фанатам артиста, сообщает Zakon.kz.
Их предупредили о случаях, когда лица, выдающие себя за членов команды Димаша Кудайбергена, связываются с поклонниками и фан-клубами с просьбами перевести деньги.
"На приложенном скриншоте показан пример такого сообщения: человек, использующий указанное имя, не имеет отношения к команде артиста и не выполняет заявленные обязанности. Подобные просьбы могут подаваться под видом оформления фан-членства, сбора средств на альбом или концерт либо оплаты услуг по организации мероприятий".Команда Димаша Кудайбергена
Фанатов попросили обратить внимание на то, что:
- Все финансовые вопросы, связанные с Димашем Кудайбергеном и его командой, осуществляются исключительно через официальные анонсы, концерты, продажу мерча и аналогичные официальные каналы.
- Димаш Кудайберген и его команда никогда не запрашивают оплату через личные сообщения, частные электронные письма, WhatsApp, WeChat, Telegram и другие подобные платформы.
- На данный момент официальных платных фан-членств не существует.
"Мошеннические схемы становятся все более изощренными и убедительными. В некоторых случаях используются аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Мы настоятельно призываем вас сохранять бдительность и распространить эту информацию, чтобы другие не стали жертвами мошенников".Команда Димаша Кудайбергена
