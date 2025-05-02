Раскрыта личность жениха сестренки Димаша Кудайбергена

Сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена – 23-летняя Раушан – раскрыла личность своего жениха, сообщает Zakon.kz.

О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу".

А 1 мая Раушан репостнула Stories своего жениха.

Избранника сестренки Димаша зовут Ермахан Аймахан. Он родился 18 февраля 2000 года, в 2018 году стал студентом Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра". Ермахан – певец и артист, входит в актерский состав Музыкального театра юного зрителя (МТЮЗ) Астаны.

Отметим, что жениха Раушан уже "атаковала" многомиллионная армия поклонников Кудайбергена. Вот что они написали под крайней публикацией Аймахана в Instagram:

"Какой красивый голос".

"Не обижайте Раушан! Цените! Будьте счастливы!"

"Капец, он выиграл эту жизнь. Жениться на сестренке Димаша".

"Такой же талантливый, как Димаш. Будьте счастливы с Раушан".

"Любим Раушан, полюбили и Ермахана, сразу. Очень харизматичный! Красивая пара".

"Теперь старайся петь лучше, а то будет стыдно перед шурином (Димашем. – Прим. ред.)".

Не обошлось и без негативного комментария. Одна из подписчиц написала, что Ермахан якобы спланировал стать звездой за счет Димаша. Жениху Раушан не пришлось ей даже отвечать, так как за него это сделали преданные фанаты семьи Кудайбергена. Они попросили комментаторшу просто пожелать счастья молодым.