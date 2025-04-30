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Культура и шоу-бизнес

Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж

Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 20:38 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
В семье всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена – важное событие. Его единственная родная сестренка – 23-летняя Раушан Кудайберген – выходит замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 апреля 2025 года, стало известно из ее страницы в Instagram. Раушан опубликовала романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты. Также в ролике можно увидеть жениха, целующего в лоб сестренку Димаша и плачущих родителей.

Судя по кадрам, семья Кудайбергена уже провела традиционный обряд "сырға салу".

Под публикацией счастливая Раушан была совсем немногословна и лишь оставила смайлик в виде алого сердца.

Несмотря на это, многомиллионная армия поклонников Димаша из разных уголков планеты принялась поздравлять его младшую сестренку с важным событием:

  • "Поздравляю! Будь счастлива, жаным!"
  • "Раушан, какая красотка! Чудесно, будьте счастливы!"
  • "Раушаночка, будь счастлива! Очень красивая невеста. Любой семье повезет, кто породнится с вами".
  • "Милая, чудесная Раушан, сердечно поздравляем тебя и всю нашу дорогую семью с этим прекрасным событием! Будь любима и счастлива! Как же повезло тому, кому достается такой удивительно-изумительный цветок!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 20:38
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью о брате

Ранее мы писали, что Раушан Кудайберген восхитила подписчиков своей нежностью.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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