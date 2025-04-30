Единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
В семье всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена – важное событие. Его единственная родная сестренка – 23-летняя Раушан Кудайберген – выходит замуж, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 30 апреля 2025 года, стало известно из ее страницы в Instagram. Раушан опубликовала романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты. Также в ролике можно увидеть жениха, целующего в лоб сестренку Димаша и плачущих родителей.
Судя по кадрам, семья Кудайбергена уже провела традиционный обряд "сырға салу".
Под публикацией счастливая Раушан была совсем немногословна и лишь оставила смайлик в виде алого сердца.
Несмотря на это, многомиллионная армия поклонников Димаша из разных уголков планеты принялась поздравлять его младшую сестренку с важным событием:
- "Поздравляю! Будь счастлива, жаным!"
- "Раушан, какая красотка! Чудесно, будьте счастливы!"
- "Раушаночка, будь счастлива! Очень красивая невеста. Любой семье повезет, кто породнится с вами".
- "Милая, чудесная Раушан, сердечно поздравляем тебя и всю нашу дорогую семью с этим прекрасным событием! Будь любима и счастлива! Как же повезло тому, кому достается такой удивительно-изумительный цветок!"
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