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Культура и шоу-бизнес

Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом

Сестренка Димаша Кудайбергена опубликовала редкое фото с женихом, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 13:56 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Единственная родная сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена накануне порадовала подписчиков в Instagram. 23-летняя Раушан опубликовала снимок с возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Редкую совместную фотографию Раушан 1 июня 2025 года репостнула со Stories своего жениха – Ермахана Аймахана.

Счастливая невеста не стала никак подписывать фото, а лишь оставила смайлики в виде алого сердца и знака бесконечности.

Фото: Instagram/ermaxan_aymaxan

На снимке видно, как Раушан нежно прижалась к своему любимому, обхватив его руку.

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О том, что единственная родная сестренка Димаша выходит замуж, стало известно 30 апреля 2025 года. В этот день Раушан опубликовала в Instagram романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты и показала кадры традиционного обряда "сырға салу". Позднее была раскрыта личность жениха.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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