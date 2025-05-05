Лера Кудрявцева "отправилась в ад", чтобы подготовить сюрприз Сергею Лазареву

Ведущая Лера Кудрявцева приняла участие в спецпроекте, посвященном известному исполнителю Сергею Лазареву. Для этого белокурой актрисе пришлось примерить на себя не только новый образ, но и тяжелый костюм, сообщает Zakon.kz.

Кудрявцева разместила в социальных сетях небольшой ролик из закулисья и рассказала о некоторых подробностях подготовки к сюрпризу.

"Я никогда не пьянею" – так было сказано в фильме "Ирония судьбы". Так вот – я никогда не потею – говорила я до того, пока на меня не надели эту маску. Я была в аду. Ничего не видно (мне в ухо говорили, куда идти и поворачиваться). Дышать нечем, вода лилась по лицу ручьем. При этом еще нужно соображать что-то хоть немного", – описала певица, через что ей пришлось пройти.

Позднее она также опубликовала уже видео со сцены и реакцию Сергея Лазарева, который так и не узнал ее в маске.

Как заверяет Кудрявцева, для того чтобы ее не узнали, она приняла решение не двигаться, а просто стоять.

"Я тебя не узнал. Какая клевая версия! Лерчик, спасибо тебе! Это очень круто!" – написал сам Сергей Лазарев в комментариях под одним из видео.

Если дружба, то такая.

Шикарная Лера даже Сережу провела, как же было здорово.

Сразу вас узнала, вы прекрасны.

Такая парочка хорошая! А чувство юмора у обоих – огонь.

Мне очень понравилось. Почему Сергей не угадал, непонятно. Ясно же слышно, что там Лера, – пишут пользователи.

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