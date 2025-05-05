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Культура и шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева впервые показала дочь, которой исполнилось 10 лет

Ляйсан Утяшева, София Воля , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 01:11 Фото: Instagram/liasanutiasheva
5 мая дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли – София отпраздновала свой первый юбилей. Девочке исполнилось 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По случаю праздника телеведущая и заслуженная гимнастка поделилась на своей странице в Instagram подборкой архивных снимков дочери, сделанных в разные годы.

До этого момента пара, как правило, публиковала фотографии детей со спины или скрывала их лица. Однако на 10-летие Софии родители сделали исключение, в кадре девочка появилась крупным планом.

"Софии сегодня 10 лет. 10 лет тотального и беспрерывного счастья в нашей семье. 10 лет смеха, озорства, хулиганства, громких песен в туалете, танцев вместо зарядки, увлекательных историй, маленьких и больших успехов. 10 лет нежности и доброты, обнимашек и историй на ночь. 10 лет изобретений, поделок и невероятных картин во всех стилях. Ты рисовала и рисуешь на всем, и даже на наших штанах и футболках", – написала Утяшева под постом.

А ранее Кайрат Нуртас в блестящем пиджаке исполнил "Ламбаду" на казахском и восхитил поклонников. 

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Айсулу Омарова
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