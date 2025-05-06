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Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович об ошибках молодости: Нужно постараться себя простить

Анна Семенович призвала простить себя за прошлые ошибки, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 18:57 Фото: Instagram/ann_semenovich
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович порассуждала о прошлом, отвечая на вопрос подписчиков о том, как забыть ошибки молодости, сообщает Zakon.kz.

Видеоответ она опубликовала в stories Instagram. Певица считает, что забывать ошибки не стоит. Она указала на то, что все люди совершают ошибки в молодости.

"Нужно постараться себя простить, сделать выводы и больше эти ошибки не совершать. Жизнь такова, что человек всегда где-то косячит. Мы же не ангелы. Простите себя и кайфуйте дальше от жизни. Не портите себе прошлым будущее", – высказалась она.

Также она отметила, что следует сделать выводы из содеянного и стать добрее.

Ранее Семенович похвасталась новым загородным особняком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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