Жили под одной крышей с Авербухом и Костомаровым: Анна Семенович показала редкие архивные фото из США

Российская актриса и певица, бывшая солистка группы "Блестящие" и фигуристка Анна Семенович поделилась архивными кадрами своего прошлого, сообщает Zakon.kz.

В молодости артистка профессионально занималась фигурным катанием. Фотографиями с тех времен и поделилась Семенович в Instagram.

"С 1998 по 2001 год я жила и тренировалась в Америке, в группе наших прославленных тренеров Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. В то время они переехали из России в Соединенные Штаты и забрали с собой для тренировок три ведущие танцевальные пары сборной России. Жили мы очень скромно – в небольшом американском панельном домике. Под одной крышей собрались Илья Авербух, Ирина Лобачёва, Роман Костомаров, Владимир Фёдоров, Анжелика Крылова и я. У каждого была своя маленькая комната и один холодильник на всех. Мы очень много тренировались, жили скромно, но дружно!" – поделилась певица.

Почти год она ездила на тренировки на велосипеде – и в дождь, и в стужу. Денег на машину не было.

"Да тогда вообще особо ни на что не было денег. А потом я выиграла соревнования, заработала немного денег и купила свой первый автомобиль – одиннадцатилетний Ford Taurus. Как же я была счастлива! Потому что заработала на него сама. Каталась я сначала с Владимиром Фёдоровым, а потом с Романом Костомаровым. Эти годы вспоминаю с улыбкой и легкой грустью. Я очень много работала и почти всегда была голодная – всю жизнь боролась с лишним весом, а в фигурном катании нужно было оставаться очень стройной. Иногда раз в неделю разрешала себе конфеты – и это был настоящий праздник", – продолжила Семенович.

На опубликованных фотографиях ей около 20 лет.

"Совсем молоденькая девчонка, которая уже умела трудиться, дружить и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Но в итоге я стала известной певицей. И кто бы мог тогда подумать, что всего через несколько лет я стану солисткой прославленной группы "Блестящие"? Вот как иногда удивительно поворачивается жизнь. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Если сейчас вам трудно, помните: впереди ещё столько возможностей, о которых сегодня вы даже не догадываетесь. Главное – не бояться ими воспользоваться, быть счастливыми и жить в кайф", – подытожила артистка.

Анна Семенович до 20 лет профессионально занималась фигурным катанием. Ей пришлось бросить этот спорт из-за травмы колена. Но она и сейчас способна удивить на льду.

В сентябре 2026 года стало известно, что 46-летняя певица выходит замуж.